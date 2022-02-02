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جديد المحليات > قانوني: زواج المواطنة من أجنبي عبارة عن مشروع تجاري.. وهذا حل مشكلة العنوسة
02/02/2022   7:02 ص

قانوني: زواج المواطنة من أجنبي عبارة عن مشروع تجاري.. وهذا حل مشكلة العنوسة

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قال المستشار القانوني محمد العردان، إن زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي ما هو إلا زواج مصلحة، ومشروع تجاري.

وأوضح العردان خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الحل لمشكلة العنوسة هو التعدد، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأشخاص المقتدرين مادياً وجسدياً يستطيعون الزواج من أكثر من امرأة.

وأضاف أنه توجد نساء موظفات تجاوزن سن الزواج، ولا ينقصهن سوى الزوج الصالح، وليس لديهن مشكلة في مسألة التعدد، طالما أن الزوج سيلبي كل رغباتها ومتطلباتها، مبيناً أن سبب إقدام السعودي على الزواج من امرأة أجنبية يكمن في ارتفاع مهر الفتيات السعوديات. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن سبب إقدام الأجنبي على الزواج من سعودية يكون في الغالب تجارياً بحتاً، إلى جانب الرغبة في الحصول على الجنسية السعودية وفتح سجلات تجارية باسم الزوجة.

قانوني: زواج المواطنة من أجنبي عبارة عن مشروع تجاري.. وهذا حل مشكلة العنوسة

جديد المحليات
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