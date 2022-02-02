قانوني: زواج المواطنة من أجنبي عبارة عن مشروع تجاري.. وهذا حل مشكلة العنوسة

قال المستشار القانوني محمد العردان، إن زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي ما هو إلا زواج مصلحة، ومشروع تجاري.
وأوضح العردان خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الحل لمشكلة العنوسة هو التعدد، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأشخاص المقتدرين مادياً وجسدياً يستطيعون الزواج من أكثر من امرأة.
وأضاف أنه توجد نساء موظفات تجاوزن سن الزواج، ولا ينقصهن سوى الزوج الصالح، وليس لديهن مشكلة في مسألة التعدد، طالما أن الزوج سيلبي كل رغباتها ومتطلباتها، مبيناً أن سبب إقدام السعودي على الزواج من امرأة أجنبية يكمن في ارتفاع مهر الفتيات السعوديات. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن سبب إقدام الأجنبي على الزواج من سعودية يكون في الغالب تجارياً بحتاً، إلى جانب الرغبة في الحصول على الجنسية السعودية وفتح سجلات تجارية باسم الزوجة.
محمد العردان – محامي ومستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري: زواج السعودية من أجنبي عبارة عن مشروع تجاري أو زواج مصلحة وغالبا ما يفشل .. والتعدد حل للمشكلة بالمجتمع@alkassab_sa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MefxLRB5Of
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2022
محمد العردان – محامي ومستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري: المهر المرتفع أكثر أسباب إقبال السعوديين على الزواج من الأجانب .. والطاعة سبب إقبال السعوديات على الأمر@alkassab_sa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jQ81rp7ta7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 1, 2022