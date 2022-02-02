باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الآخرة 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 634 متهمًا، فيما أوقفت 234 آخرين.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت 4286 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع، والداخلية والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار. وفق “أخبار 24”.