بعثة الأخضر تصل إلى الرياض

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، قبل قليل، إلى مدينة الرياض، قادمة من طوكيو، بعد الخسارة من اليابان في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتلقى الأخضر السعودي الخسارة الأولى له في مشوار التصفيات، بهدفين نظيفين أمام نظيره الياباني، في المباراة التي أُقيمت أمس (الثلاثاء) بملعب سايتاما بالعاصمة طوكيو، لكنه لا يزال محافظاً على صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة وخلفه منتخب اليابان في المركز الثاني بـ18 نقطة.
ويتبقى للمنتخب السعودي مباراتان في التصفيات (الصين وأستراليا)، ويحتاج لنقطتين فقط من أجل ضمان التأهيل لمونديال قطر. وفق “أخبار 24”.