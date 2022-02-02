“فلكية جدة”: رصد هلال القمر الصغير لشهر رجب مساء اليوم بالعين المجردة

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن هلال القمر الصغير لشهر رجب سيرصد اليوم (الأربعاء) بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل.
وأضافت أن الهلال سيُشاهد بالعين المجردة أسفل يسار كوكب المشتري بالأفق الجنوبي الغربي، لافتة إلى أن القمر سيكون مبتعدًا عن وهج ضوء شمس الغروب، ويصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.
يذكر أن مركز الفلك الدولي أفاد بأن بداية شهر رجب في النطاقين الشرقي والغربي تكون اليوم (الأربعاء)، وذلك بناءً على التقويم الهجري العالمي المبني على الحسابات المسبقة ولا ينتظر الرصد العملي ورؤية الهلال. وفق “أخبار 24”.