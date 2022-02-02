بالفيديو : نقاد ومحللون: هبوط مستوى اللاعبين وغياب “الفرج” أبرز أسباب خسارة الأخضر أمام اليابان

حمّل عدد من النقاد الرياضيين، لاعبي المنتخب السعودي، المسؤولية الأكبر عن الهزيمة أمام اليابان أمس في تصفيات كأس العالم قطر 2022، مشيرين إلى عوامل أخرى تسببت في هذه الخسارة منها الإجهاد وأخطاء المدرب وغياب بعض اللاعبين المؤثرين.
وقال الناقد الرياضي أحمد المصيبيح إن اللاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة بنسبة 60%، مشيراً إلى أنهم افتقدوا اللاعب القائد الذي يجيد صناعة وتوزيع اللعب في وسط الميدان، معتبراً أنه ينبغي ألا يكون محور أداء المنتخب لاعبًا واحدًا فقط، في إشارة إلى سلمان الفرج الذي تأثر المنتخب بغيابه عن مباراة الأمس.
وأشار المصيبيح إلى أسباب أخرى، منها الإصابات في صفوف المنتخب خاصة سلمان الفرج وصالح الشهري، إضافةً إلى أخطاء المدرب الذي أعتبِر أنه ارتبك بعد إصابة اللاعب عبدالإله المالكي في وقت مبكر من عمر المباراة.
واتفق معه لاعب المنتخب والنادي الأهلي سابقًا، طارق كيال، الذي أكد خلال برنامج “كورة روتانا”، أن معظم لاعبي الأخضر لم يكونوا في مستواهم بمباراة اليابان، واتصف لعبهم بالعشوائية وفقدان الكرة بشكل متكرر.
كما اعتبر أن الإرهاق أحد العوامل التي أدت لهزيمة الأخضر، خاصةً أن الفريق قطع مسافة طويلة لخوض مباراة اليابان وفي أحوال جوية مختلفة، إضافةً إلى الاستحواذ السلبي وعدم تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس الياباني، وإصابة المالكي في بداية المباراة، مضيفاً أن تغييرات المدرب هيرفي رينارد كانت غريبة وغير معتادة.
وفي هذا السياق، أضاف المحلل الرياضي محمد الصدعان، أن هبوط مستوى اللاعبين المؤثرين في المنتخب السعودي، والأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، كانا من أبرز أسباب الخسارة من اليابان، مشيراً إلى أن كلاً من ياسر الشهراني وسالم الدوسري وعلي آل بليهي كانوا دون مستواهم المعهود.
وشدد النقاد على ضرورة دعم المنتخب وعدم زيادة الضغط على اللاعبين، خاصةً أنهم قدموا أداء مميزاً طوال مشوار التصفيات، جعلت الأخضر لا يزال يملك الفرص الأكبر لبلوغ المونديال بتصدره المجموعة الثانية.
أحمد المصيبيح: اللاعبون يتحملون الهزيمة من اليابان بنسبة 60%.. وأتمنى ألا يتم ربط المنتخب بغياب لاعب بعينه#كورة_روتانا #السعودية_اليابان #تصفيات_كاس_العالم pic.twitter.com/WMWaEDVpZp
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 1, 2022
طارق كيال: هذه أسباب هزيمة المنتخب أمام اليابان#كورة_روتانا #السعودية_اليابان #تصفيات_كاس_العالم pic.twitter.com/o01ag71mrT
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 1, 2022
محمد الصدعان: أسباب الهزيمة من اليابان “غياب سلمان الفرج، إصابة عبدالإله، هبوط مستوى اللاعبين المؤثرين، والأخطاء الفردية”#كورة_روتانا #السعودية_اليابان #تصفيات_كاس_العالم pic.twitter.com/erQve4adEW
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 1, 2022
عيد الثقيل: الغيابات والإصابات أثرت على خيارات رينارد امام اليابان.. ولا يوجد لاعب يعوض غياب #سلمان_الفرج#كورة_روتانا #السعودية_اليابان #تصفيات_كاس_العالم pic.twitter.com/9ZiY2zJR5J
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 1, 2022
وفق “أخبار 24”.