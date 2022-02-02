نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو : نقاد ومحللون: هبوط مستوى اللاعبين وغياب “الفرج” أبرز أسباب خسارة الأخضر أمام اليابان
02/02/2022   3:11 م

بالفيديو : نقاد ومحللون: هبوط مستوى اللاعبين وغياب “الفرج” أبرز أسباب خسارة الأخضر أمام اليابان

+ = -
638

حمّل عدد من النقاد الرياضيين، لاعبي المنتخب السعودي، المسؤولية الأكبر عن الهزيمة أمام اليابان أمس في تصفيات كأس العالم قطر 2022، مشيرين إلى عوامل أخرى تسببت في هذه الخسارة منها الإجهاد وأخطاء المدرب وغياب بعض اللاعبين المؤثرين.

وقال الناقد الرياضي أحمد المصيبيح إن اللاعبين يتحملون مسؤولية الخسارة بنسبة 60%، مشيراً إلى أنهم افتقدوا اللاعب القائد الذي يجيد صناعة وتوزيع اللعب في وسط الميدان، معتبراً أنه ينبغي ألا يكون محور أداء المنتخب لاعبًا واحدًا فقط، في إشارة إلى سلمان الفرج الذي تأثر المنتخب بغيابه عن مباراة الأمس.

وأشار المصيبيح إلى أسباب أخرى، منها الإصابات في صفوف المنتخب خاصة سلمان الفرج وصالح الشهري، إضافةً إلى أخطاء المدرب الذي أعتبِر أنه ارتبك بعد إصابة اللاعب عبدالإله المالكي في وقت مبكر من عمر المباراة.

واتفق معه لاعب المنتخب والنادي الأهلي سابقًا، طارق كيال، الذي أكد خلال برنامج “كورة روتانا”، أن معظم لاعبي الأخضر لم يكونوا في مستواهم بمباراة اليابان، واتصف لعبهم بالعشوائية وفقدان الكرة بشكل متكرر.

كما اعتبر أن الإرهاق أحد العوامل التي أدت لهزيمة الأخضر، خاصةً أن الفريق قطع مسافة طويلة لخوض مباراة اليابان وفي أحوال جوية مختلفة، إضافةً إلى الاستحواذ السلبي وعدم تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس الياباني، وإصابة المالكي في بداية المباراة، مضيفاً أن تغييرات المدرب هيرفي رينارد كانت غريبة وغير معتادة.

وفي هذا السياق، أضاف المحلل الرياضي محمد الصدعان، أن هبوط مستوى اللاعبين المؤثرين في المنتخب السعودي، والأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، كانا من أبرز أسباب الخسارة من اليابان، مشيراً إلى أن كلاً من ياسر الشهراني وسالم الدوسري وعلي آل بليهي كانوا دون مستواهم المعهود.

وشدد النقاد على ضرورة دعم المنتخب وعدم زيادة الضغط على اللاعبين، خاصةً أنهم قدموا أداء مميزاً طوال مشوار التصفيات، جعلت الأخضر لا يزال يملك الفرص الأكبر لبلوغ المونديال بتصدره المجموعة الثانية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : نقاد ومحللون: هبوط مستوى اللاعبين وغياب “الفرج” أبرز أسباب خسارة الأخضر أمام اليابان

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196760.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.