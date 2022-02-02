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جديد المحليات > السفير الألماني وزوجته في رحلة عبر عدد من الوجهات السياحية بالمملكة
02/02/2022   3:17 م

السفير الألماني وزوجته في رحلة عبر عدد من الوجهات السياحية بالمملكة

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خاض السفير الألماني بالمملكة، ديتر لامليه، وزوجته أولريكا لامليه، رحلة في ربوع المملكة، للتعريف بأماكنها السياحية وأجوائها الشتوية للسياح الألمان.

ونشرت السفارة الألمانية لدى المملكة عبر حسابها في “تويتر”، مقطعًا مصورًا لوصول السفير الألماني إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال لامليه، خلال المقطع، إنه وجد في منطقة الانتظار حوضًا سمكيًا رائعًا، وهو الأمر الذي عدّه مفاجأة سارة للسياح عند وصولهم.

ثم أشار خلال المقطع إلى مروره بالقرب من محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في قطار الحرمين السريع، لافتًا إلى وجود جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، التي سبق وزارها ليبهره العديد من الأساتذة المتحدثين بالألمانية، مشيرًا إلى كونها مركزًا دوليًا للأبحاث.

وأشاد السفير الألماني بشاطئ “يام”، مؤكدًا على حبه الشديد للمنظر الطبيعي الخلاب هناك.

وشاركت زوجة السفير الألماني زوجها رحلة للتعريف بمدينة ينبع، وخلال هذه الرحلة عرّف “لامليه” المتابعين بزوجته التي تقود السيارة وتشاركه الرحلات منذ 32 عامًا.

وأوضح أنه في هذه المرة تشاركه زوجته الرحلة إلى شمال المملكة، حيث مدينة ينبع، التي انبَهرا بها عقب وصولهما.

وأضاف أنه وزوجته سيظلان في ينبع بعد رحلة طويلة، موثقين بالفيديو ميناء ينبع وساحة لعب الأطفال ومنزل لورانس العرب.

وفق”أخبار 24″.

السفير الألماني وزوجته في رحلة عبر عدد من الوجهات السياحية بالمملكة

جديد المحليات
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