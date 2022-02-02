تعرف على أبرز محاور استراتيجية السياحة الرقمية التي أطلقها “الخطيب” أمس

أعلن وزير السياحة، أحمد الخطيب، أمس (الثلاثاء)، إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن فعاليات مؤتمر “Leap” التقني في أول أيام انعقاده بالرياض.
وأشار وزير السياحة إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي كخطة شاملة لتطوير قطاع السياحة بالاستفادة من التقنيات الذكية.
وشدد الخطيب على أن المجتمع السعودي طموح ومبدع ولا يخاف من الجديد، مؤكدًا على تنفيذ هذه الخطة خلال 3 سنوات.
وتعتمد استراتيجية السياحة على تقديم خارطة الطريق لتسريع وتحسين مستقبل السياحة بالمملكة، على أن تقدم الوزارة بحلول عام 2025 تسعة برامج استراتيجية و31 مبادرة رئيسية.
وتساهم هذه المبادرات والبرامج في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030، بـ100 مليون زيارة سنوية، و10% مساهمة للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون وظيفة جديدة.
كما يساهم تنفيذ الاستراتيجية في ترسيخ الدور القيادي للمملكة في مجال السياحة الرقمية، وتحقيق الريادة في بناء نماذج عمل رقمية جديدة يتم تبنيها على نطاق عالمي، وتحسين تجربة السائح والزائر بشكل استثنائي، ودعم قطاع السياحة للاقتصاد الرقمي.
كما ستحقق الاستراتيجية، السفر السلس، عبر تقديم حلول رقمية لتبسيط إجراءات السفر، وسهولة ممارسة الأعمال بإطلاق منصة موحدة لربط الخدمات السياحية وتطبيقاتها.
كما ستدعم تطبيقات الواقع الممتد للسياحة والسفر الرقمي، وتشجع الاستدامة بمكافأة السياح على الممارسات الصديقة للبيئة، وخلق بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة، وجذب المستثمرين ببناء شبكة للمستثمرين في القطاع السياحي، إضافة إلى صناعة جيل من المحترفين ورواد الأعمال في مجال السياحة.
استراتيجية السياحة الرقمية ستعمل على تقديم حلول وتطبيقات تجعل تجربة السفر والسياحة أكثر سهولة، وأكثر متعة للأفراد، وجذابة بشكل أفضل للمستثمرين. pic.twitter.com/daz8AEqtlu
— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) February 1, 2022
وفق “أخبار 24”.