نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعرف على أبرز محاور استراتيجية السياحة الرقمية التي أطلقها “الخطيب” أمس
02/02/2022   6:11 م

تعرف على أبرز محاور استراتيجية السياحة الرقمية التي أطلقها “الخطيب” أمس

+ = -
404

أعلن وزير السياحة، أحمد الخطيب، أمس (الثلاثاء)، إطلاق استراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن فعاليات مؤتمر “Leap” التقني في أول أيام انعقاده بالرياض.

وأشار وزير السياحة إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي كخطة شاملة لتطوير قطاع السياحة بالاستفادة من التقنيات الذكية.

وشدد الخطيب على أن المجتمع السعودي طموح ومبدع ولا يخاف من الجديد، مؤكدًا على تنفيذ هذه الخطة خلال 3 سنوات.

وتعتمد استراتيجية السياحة على تقديم خارطة الطريق لتسريع وتحسين مستقبل السياحة بالمملكة، على أن تقدم الوزارة بحلول عام 2025 تسعة برامج استراتيجية و31 مبادرة رئيسية.

وتساهم هذه المبادرات والبرامج في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030، بـ100 مليون زيارة سنوية، و10% مساهمة للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وخلق مليون وظيفة جديدة.

كما يساهم تنفيذ الاستراتيجية في ترسيخ الدور القيادي للمملكة في مجال السياحة الرقمية، وتحقيق الريادة في بناء نماذج عمل رقمية جديدة يتم تبنيها على نطاق عالمي، وتحسين تجربة السائح والزائر بشكل استثنائي، ودعم قطاع السياحة للاقتصاد الرقمي.

كما ستحقق الاستراتيجية، السفر السلس، عبر تقديم حلول رقمية لتبسيط إجراءات السفر، وسهولة ممارسة الأعمال بإطلاق منصة موحدة لربط الخدمات السياحية وتطبيقاتها.

كما ستدعم تطبيقات الواقع الممتد للسياحة والسفر الرقمي، وتشجع الاستدامة بمكافأة السياح على الممارسات الصديقة للبيئة، وخلق بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة، وجذب المستثمرين ببناء شبكة للمستثمرين في القطاع السياحي، إضافة إلى صناعة جيل من المحترفين ورواد الأعمال في مجال السياحة.

وفق “أخبار 24”.

تعرف على أبرز محاور استراتيجية السياحة الرقمية التي أطلقها “الخطيب” أمس

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196775.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.