“المحتوى المحلي” تصدر القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم (الأربعاء)، النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة.
وتحتوي القائمة على منتجات تشمل صابون اليدين، ومنظفات الزجاج، ومنتجات غسل الملابس، والمنظفات والمطهرات، وملطفات الجو، وغيرها.
وتسعى الهيئة إلى إدراج القائمة في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية التي يتوجب على المتعاقدين في مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية.وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، إن الهيئة تتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقائمة الإلزامية لمستهلكات النظافة إلى أكثر من 102 مليون ريال، وسيستفيد من هذا الإنفاق قرابة 30 مصنعا وطنيا.