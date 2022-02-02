وزير الطاقة: ولي العهد حريص على تحقيق هدف الحياد الصفري.. ومبادرة سنوية لمتابعة ذلك

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان حرص واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعته الحثيثة لجهود تقليل الانبعاثات وصولًا إلى تحقيق هدف الحياد الصفري، في ظل تبنيه لمبادرة السعودية الخضراء، التي ستُعقد منتدى سنويا لهذا الغرض.
وأوضح، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر LEAP22 التقني الدولي في جلسة بعنوان: “التقنية من أجل تحول الطاقة”، أن إعلان المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م مشروط بتطوير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأبان أنه لا توجد دولة في العالم غير المملكة (من خارج دول الملحق رقم 1 في اتفاقية باريس للمناخ) تعهدت بمثل تعهد المملكة دون طلب الحصول على التمويل أو المساعدة.
وأشار إلى أنه من دون أمن الطاقة لن يكون هناك انتقال سلس في القطاع على مستوى العالم، وهو أمر أساسي لتحقيق العنصرين الآخرين في أي انتقال حقيقي، وهما النمو والازدهار الاقتصادي، ومواجهة تحديات المناخ.
وأضاف وزير الطاقة أن تحول الطاقة يتطلب كثيرًا من التمويل والاستثمار والبرامج، مبينا أن المملكة تعمل مع جميع الدول في جميع الجوانب. وفق “أخبار 24”.
ونوّه بقدرات وكفاءة شابات وشباب المملكة، لافتًا إلى أن القصة الحقيقية للمملكة هي الجيل الشاب الطموح العازم المليء بالأمل، قائلا: “مع هذا الجيل لا أعتقد أن كلمة (مستحيل) ستكون في قاموسنا”.