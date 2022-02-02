المملكة تدشِّن تقنية WiFi-6e بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي

دشَّنت المملكة الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الواي فاي، مع قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين.
وتصبح المملكة بذلك الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi، كما أنها أجرت أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية LEO Satellite” ” على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونجحت المملكة بذلك في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية، مع عزمها عقد مزاد جديد للترددات المتاحة لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة، حيث جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي LEAP22 الذي تستضيفه المملكة.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد التميمي، أن تقنية WiFi-6e ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 جيجابت/ثانية، وتمكّن المملكة من الريادة في تبني تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء لدعم عوائد الاقتصاد الرقمي والاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتضاعف إسهامات تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 4 أضعاف، وذلك ارتفاعا من 4.7 مليار دولار في 2021م إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول عام 2030م.
وأشار إلى أن “الهيئة” تسعى لتبني شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة كتقنية ” LEO Satellite”، بما يكفل انتشار التغطية بموثوقية لمستخدمي تقنيات الاتصالات المختلفة في مختلف أنحاء المملكة.
وبيّن أن ذلك سيعزز من استفادة المملكة من اقتصاد الفضاء وتكامله مع الاقتصاد الرقمي، حيث بلغ حجم سوق الفضاء العالمي في العام 2020م 341 مليار دولار، ومن المتوقع نموه إلى 576 مليار دولار بحلول 2030م. وفق “أخبار 24”.
وقال التميمي إن الهيئة ستعقد مزادًا جديدًا للترددات خلال النصف الأول من هذا العام، الذي سيجعل المملكة الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة، ويضاعف من إسهام تقنية الجيل الخامس في الناتج المحلي بأكثر من 11 ضعفا، والمتوقع ارتفاعها من 1.4 مليار دولار في 2021م إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول 2030م.