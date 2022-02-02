“البلدية والإسكان” توقع مذكرات تفاهم مع “موبايلي” و”STC” و”تحكم”.. لتحسين منظومة المدن الذكية

وقَّعَت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم (الأربعاء)، ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من شركة “موبايلي” وشركة الاتصالات السعودية (STC) والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”.
وتهدف المذكرة الموقعة مع شركة “موبايلي” إلى تعزيز الحوكمة والتعاون الإستراتيجي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية التعاون في مجالات تطوير وتحسين منظومة المدن الذكية والمبادرات الرقمية، مع تحديد برامج التعاون وتطوير منظومة مراقبة المدينة، والإشراف على أعمال ومشاريع الأمانات القائمة حاليًا.
كما تضمنت بحث أوجه العمل المشترك في تطوير تطبيقات، وخدمات المدن الذكية، وفق أحدث الأنظمة المطبقة في هذا المجال.
ويشمل نطاق المذكرة مع (STC)، بحثَ آلية تطوير النماذج المالية اللازمة، وذلك لتفعيل المبادرات الرقمية لدى الوزارة، ومناقشة أوجه التعاون المشترك عبر برنامج (U Inspire)؛ ما يسهم في إثراء حياة المجتمعات وتجارب العملاء، إضافة إلى ابتكار فعالياتٍ تسعى إلى رفع مستوى جودة الحياة، والعمل كذلك على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الوزارة من خلال المذكرة الموقعة مع “تحكم” إلى تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية؛ عبر إيجاد منصة لحلول المواقف والإنارة الذكيتين، بالإضافة إلى إدارة الحاويات، وغيرهما من الخدمات التي تسهم في رفع جودة الحياة.
وتشهد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولاً رقميًا في المجالات كافة، وذلك تعزيزًا للتحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة.
يشار إلى أن توقيع المذكرات جاء برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر LEAP التقني الدولي، حيث مثَّلَ الوزارة في التوقيع وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي راجحي.