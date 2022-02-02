نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لربط 200 مدينة ومحافظة.. هيئة النقل تطرح فرص الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات
02/02/2022   11:03 م

لربط 200 مدينة ومحافظة.. هيئة النقل تطرح فرص الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات

+ = -
313

طرحت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، فرص الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارًا.

وأوضحت أن المشروع يستهدف نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا ستمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة، وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنويا، مبينة أنه سيسهم في توفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت إلى أن هذا الطرح يأتي تعزيزًا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصاً جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكّن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين. وفق “أخبار 24”.

لربط 200 مدينة ومحافظة.. هيئة النقل تطرح فرص الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196828.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.