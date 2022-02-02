لربط 200 مدينة ومحافظة.. هيئة النقل تطرح فرص الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات

طرحت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، فرص الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارًا.
وأوضحت أن المشروع يستهدف نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا ستمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة، وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنويا، مبينة أنه سيسهم في توفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأشارت إلى أن هذا الطرح يأتي تعزيزًا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصاً جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكّن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين. وفق “أخبار 24”.