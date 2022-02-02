“هيئة الاتصالات” تعلن فوز “موبايلي” بجائزة أفضل تجربة للمستخدمين 2021

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأربعاء فوز شركة موبايلي بالنسخة الأولى لجائزة “أفضل تجربة للمستخدمين” في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة 2021.
وأكد محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي أن فوز الشركة جاء لتميزها في المعايير المحددة للجائزة، وفقاً للممارسات المتبعة عالمياً، لافتاً إلى أن الجائزة تسعى إلى خلق منافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات لتحقيق رضا المستخدمين.
وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال الجائزة لتحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات بما ينعكس على تطويرها والارتقاء بها، ورفع مستوى الشفافية في السوق بنشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات الأداء. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن معايير الجائزة تشمل مخرجات الدراسات المسحية لمؤشر رضا المستخدمين، وقياس جهد المستخدم في الحصول على الخدمات، إضافة إلى قياس مدى تصعيد شكاوى المستخدمين إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.