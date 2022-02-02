في مؤتمر LEAP.. معرض “السعودية الرقمية” يطلق 9 خدمات رقمية حكومية جديدة

أطلق معرض “السعودية الرقمية” والمقام ضمن فعاليات مؤتمر LEAP في يومه الثاني، 9 خدمات رقمية حكومية جديدة لسبع جهات، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وتضمنت الإطلاقات برنامج “تجارب الحياة”، وشمل رحلة المسكن “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” والمستثمر “وزارة الاستثمار”، تلاهما إطلاق منصة “ابتداء” “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.
كما أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (Cx Award)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” متجر سحابة ديم إضافة لخدمة شارك، مع توقيع 3 مذكرات تفاهم مع كل من: (software AG،IDC ، HPE).
وأطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج (GovTech) ومنهجية الاستدامة في الاستثمار الحكومي مع الاتحاد الدولي للاتصالات. وفق “أخبار 24”.
وشارك في الإطلاقات كل من وزير الطاقة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصناعة والثروة المعدنية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير التعليم ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية.