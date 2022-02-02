هذه هي المسافة التي يمكن اجتيازها بالسيارة بعد اشتعال لمبة الوقود التحذيرية

يشعر العديد من أصحاب السيارات بالقلق عند إضاءة لمبة الوقود التحذيرية الموجودة بلوحة العدادات، وذلك خوفاً من نفاد الوقود وتوقف السيارة قبل الوصول إلى المكان المحدد.
وتختلف المسافة التي يمكن اجتيازها مع لمبة تحذير وقود مضيئة؛ وفقاً لاختلاف الطرازات وحسب توفيرها سعة الخزان واحتياط الأمان لكل طراز، إلا أنه يمكن القيادة في هذه الحالة لمسافة تقريبية قد تتراوح ما بين 40 إلى 75 كيلومتراً.
فيما ينصح الخبراء بتجنّب قيادة السيارة من دون وقود كافٍ، إلا أنه يتوفر بالسيارة دائماً مخزون احتياطي من الوقود يمكن الاعتماد عليه لمسافات محددة من بعد إضاءة لمبة الوقود التحذيرية. وفق “أخبار 24”.