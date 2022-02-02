رسمياً.. “الانضباط” تعاقب الاتحاد باللعب دون حضور جماهيري ضد النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة تجاه نادي الاتحاد، بعد مباراته أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقررت اللجنة معاقبة الاتحاد باللعب دون حضور جماهيري، وتقرر إغلاق الملعب في أول مباراة يستضيفها على أرضه، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام النصر، بعد ثبوت رمي علبتين من الجماهير في مباراة الفيصلي ورفع تعليق العقوبة الواردة سابقا.
وأوضحت اللجنة أنها ألزمت نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (31,250) ريالا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.وفق “أخبار 24”.
كما عاقبت الانضباط والأخلاق، نادي الاتحاد، بإلزامه دفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تأخر لاعبي فريقها في الدخول إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفيصلي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.