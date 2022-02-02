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رياضة > “الانضباط” ترفض احتجاج “الفيصلي” ضد “الأهلي”
02/02/2022   11:07 م

“الانضباط” ترفض احتجاج “الفيصلي” ضد “الأهلي”

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الفيصلي عقب مباراته أمام نظيره الأهلي.

وكان الفيصلي قد تقدم باحتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة المحترف التونسي بصفوف الأهلي، حمدي النقاز في المباراة لتسجيله خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021- 2022 بالإضافة إلى عدم التزام النادي الأهلي بالبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا من خلال إشراكه للاعبين عبدالباسط محمد علي هندي ومحمد فرج سعيد اليامي في القائمة الأساسية.وفق “أخبار 24”.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن قرارها جاء بعد مخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة واللجنة الطبية بالاتحاد.

“الانضباط” ترفض احتجاج “الفيصلي” ضد “الأهلي”

رياضة
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