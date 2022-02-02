“النصر” يوقع عقد شراكة مع “مايكروسوفت”

أعلن نادي النصر، توقيع مجلس إدارته شراكة مع شركة مايكروسوفت في معرض LEAP التقني.
ومثّل نادي النصر في التوقيع رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر فيما مثّل مايكروسوفت العربية، رئيس مجلس إدارتها ثامر الحربي.
وأشار نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن الشراكة تأتي سعيًا من إدارته لتحقيق رؤية 2030 في التحول الرقمي ولتطوير مجال الحلول الرقمية.
ونوه نادي النصر، إلى أنه يستهدف أن يكون رائدًا للأندية في المملكة والمنطقة بتبني أحدث التقنيات داخل النادي؛ لتعزيز المحتوى الرقمي ورفع كفاءة الأعمال. وفق “أخبار 24”.
وشهدت مراسم التوقيع حضور الرئيس التنفيذي للنصر، أحمد الغامدي وعضو مجلس إدارة النادي عبدالعزيز العمران.