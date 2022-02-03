5 أساليب تُساعد في التعامل بطريقة جيدة مع غيرة الزملاء بالعمل

نصح تقرير حديث، بخمسة أساليب تُساعد في التعامل بشكل جيد مع غيرة الزملاء في العمل لتجنب حدوث أي تأثير نفسي وعصبي لذلك.
وأوضح التقرير وفقاً لصحيفة “Times of India”، أن تلك الأساليب تتضمن التزام الصمت والكتمان وعدم الإفصاح عن الأخبار الرائعة مثل الحصول على علاوة، بالإضافة إلى تجنب الانزعاج بشكل شخصي من تلك الغيرة.
ونوه إلى أهمية مشاركة الخبرات بلطف وحنكة مع الآخرين بدائرة العمل، مع إمكانية إعطاء الأولوية للأشخاص الطيبين داخل العمل، إلى جانب الاعتزاز بالنجاح بما يتحقق من إنجاز دون التباهي أو المبالغة.وفق “أخبار 24”.