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رياضة > بالفيديو.. حامد البلوي: تم تغريم “الاتحاد” بسبب 41 ثانية.. ومباراة “أبها” الآن أهم من “النصر”
03/02/2022   7:06 ص

بالفيديو.. حامد البلوي: تم تغريم “الاتحاد” بسبب 41 ثانية.. ومباراة “أبها” الآن أهم من “النصر”

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قال المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي، إن لجنة الانضباط أصدرت إحدى العقوبات ضد ناديه بسبب تأخرهم لمدة 41 ثانية عن نزول أرضية الملعب.

وأضاف البلوي، خلال مداخلة ببرنامج “أكشن مع وليد”: “كل تركيزنا الآن على مباراة أبها؛ فأهمية مباراة أبها لا تقل عن مباراة النصر بل العكس هي أكثر لأنها خارج ملعبنا، وكل ما ارتفعت نسب منافسة الاتحاد على الدوري ستجد الصعوبات مثل قرارات مجلس الانضباط لقد تم تغريمنا 10 آلاف ريال؛ لتأخر الفريق 41 ثانية”.

وأتم المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، تصريحاته بقوله: “من الشخص المسؤول عن دخول علب المياة للملعب ليس الاتحاد، وما هي هوية الشخص الذي رمى العلبة، مستعدون للعب بدون جمهور أو نقل المباراة لمدينة أخرى ولكنني أتحدث عن اللائحة”.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. حامد البلوي: تم تغريم “الاتحاد” بسبب 41 ثانية.. ومباراة “أبها” الآن أهم من “النصر”

رياضة
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