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جديد المحليات > الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز
03/02/2022   7:05 ص

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز

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أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ومن المقرر أن يصلى عليه اليوم (الخميس) بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأصدر الديوان الملكي بياناً أمس (الأربعاء) كان نصه:

“انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن خالد بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز

جديد المحليات
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