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جديد المحليات > لماذا يوافق الأول من شهر رجب عيد ميلاد ملايين المواطنين؟.. هذا هو السبب
03/02/2022   7:05 ص

لماذا يوافق الأول من شهر رجب عيد ميلاد ملايين المواطنين؟.. هذا هو السبب

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استعرض تقرير تلفزيوني، سبب توافق عيد ميلاد ملايين المواطنين والمواطنات مع الأول من شهر رجب في كل عام.

وأوضح التقرير وفقاً لقناة “الإخبارية”، أن هذا التاريخ جرى تخصيصه للمواطنين الذين يجهلون تاريخ ميلادهم منذ سنوات طويلة، وتحديداً الذين ولدوا في القرن الهجري الماضي.

وبيّن أن عدم توفر وهيمنة مظاهر الحداثة المدنية جعل الكثيرين من مواليد القرن الماضي يربطون ميلادهم بسنة معينة دون تاريخ مُحدد، لكن إدارة الأحوال المدنية بحثت كيفية التعامل مع تلك الظاهرة. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنه صدر أمر سامٍ حينها بتسجيل تاريخ ميلاد الجميع بمنتصف العام الهجري الذين ولدوا فيه وهو الأول من شهر رجب.

لماذا يوافق الأول من شهر رجب عيد ميلاد ملايين المواطنين؟.. هذا هو السبب

جديد المحليات
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