“ليس خوفًا”.. “البلوي” يستنكر عقوبة غياب الجماهير أمام “النصر”

استنكر المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي، قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بخوضهم مباراتهم أمام نظيرهم النصر بدون حضور جماهيري.
وقال البلوي، خلال مداخلة ببرنامج “أكشن مع وليد”: “لابد من النظر لقيمة الدوري، فهي مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر بدون جمهور بسبب علبتين مياه، استغرب ولكن ليس لدي خوف من اللاعب بدون جمهور، نعم جمهور الاتحاد مؤثر ولكنني جاهز للعب في أي مكان”. وفق “أخبار 24”.
وأتم المدير التنفيذي لفريق الاتحاد تصريحاته بالتنويه إلى أنه طالما لم يكن هناك حدث جماعي كان لابد من التعامل مع الأمر بصورة أفضل.
حامد البلوي – المدير التنفيذي لفريق #الاتحاد : مباراة كلاسيكو ويتم منع الجمهور بسبب علبتين ⁉️ لا نخاف اللعب بدون جمهور لكن أتمنى أن تعي الرابطة تأثير ذلك على الدوري السعودي
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 2, 2022