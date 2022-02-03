نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “ليس خوفًا”.. “البلوي” يستنكر عقوبة غياب الجماهير أمام “النصر”
03/02/2022   7:05 ص

“ليس خوفًا”.. “البلوي” يستنكر عقوبة غياب الجماهير أمام “النصر”

+ = -
911

استنكر المدير التنفيذي لفريق الاتحاد، حامد البلوي، قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بخوضهم مباراتهم أمام نظيرهم النصر بدون حضور جماهيري.

وقال البلوي، خلال مداخلة ببرنامج “أكشن مع وليد”: “لابد من النظر لقيمة الدوري، فهي مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر بدون جمهور بسبب علبتين مياه، استغرب ولكن ليس لدي خوف من اللاعب بدون جمهور، نعم جمهور الاتحاد مؤثر ولكنني جاهز للعب في أي مكان”. وفق “أخبار 24”.

وأتم المدير التنفيذي لفريق الاتحاد تصريحاته بالتنويه إلى أنه طالما لم يكن هناك حدث جماعي كان لابد من التعامل مع الأمر بصورة أفضل.

“ليس خوفًا”.. “البلوي” يستنكر عقوبة غياب الجماهير أمام “النصر”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196882.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.