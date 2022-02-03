وكيل “النقاز”: قدمنا شكوى ضد “الأهلي”.. ونطالب بالمستحقات كاملة

قال أنيس بن ميم وكيل أعمال اللاعب التونسي، حمدي النقاز، إنهم تقدموا بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد النادي الأهلي.
وأشار وكيل النقاز وفقًا لـ “عكاظ”، إلى أن النادي الأهلي فسخ العقد مع اللاعب من طرف واحد لذا طالبوا في شكواهم بالحصول على مستحقاته المالية التي تبلغ 4 ملايين و500 ألف ريال، شاملة الرواتب وقيمة الشرط الجزائي.
وأتم وكيل اللاعب التونسي تصريحاته بالتنويه إلى أن موكله حمدي النقاز لم يحصل على ورقة مخالصة مالية من النادي الأهلي.
وكان نادي الأهلي، قد أعلن يوم أمس (الأربعاء) توقيع مجلس إدارته لمخالصة مالية مع اللاعب التونسي حمدي النقاز.