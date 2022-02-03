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رياضة > كريم الأحمدي: حجازي قائد ومهم جدًا للاتحاد.. وكنت ألعب بـ “الإبر”
03/02/2022   7:04 ص

كريم الأحمدي: حجازي قائد ومهم جدًا للاتحاد.. وكنت ألعب بـ “الإبر”

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قال المحترف المغربي السابق بصفوف الاتحاد، كريم الأحمدي، إن اللاعب المصري أحمد حجازي حين انضم لناديه كان بمثابة الرابط الذي يفتقده الفريق.

وأضاف الأحمدي، وفقًا لبرنامج “أكشن مع وليد”: “حجازي شخص بطبيعته قائد ومهم جدًا بالنسبة للنادي”، مشيرًا إلى أن المدير الفني الروماني كوزمين كونترا منذ اليوم الأول له بالنادي ويُطالب اللاعبين بضرورة الفوز بالدوري.

وأتم المحترف المغربي السابق بصفوف الاتحاد تصريحاته بقوله: “كُنت ألعب بالإبر خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومدة غيابي عن الملاعب شهرين فسأذهب إلى طبيب في فرنسا لتحديد إجراء العملية”. وفق “أخبار 24”.

كريم الأحمدي: حجازي قائد ومهم جدًا للاتحاد.. وكنت ألعب بـ “الإبر”

رياضة
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