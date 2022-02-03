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رياضة > الأحمدي: “حمدالله” واثق من تحقيق الدوري مع “الاتحاد”.. وكنت أخجل من الجماهير
03/02/2022   7:04 ص

الأحمدي: “حمدالله” واثق من تحقيق الدوري مع “الاتحاد”.. وكنت أخجل من الجماهير

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قال المحترف المغربي السابق بصفوف نادي الاتحاد، كريم الأحمدي، إن كل ما يقال عن مواطنه وزميله السابق بالفريق حمدالله غير صحيح.

وأضاف الأحمدي، وفقًا لبرنامج “أكشن مع وليد”: “حمدالله لاعب يحب التحديات وشخص متواضع وليس أنانيًا، وهو واثق من أنه سيحقق الدوري مع الاتحاد”.

وأتم اللاعب المغربي تصريحاته بقوله: “كنت أشعر بالخجل عندما يحضر جماهير الاتحاد في كل مباراة ولا نستطيع الفوز وكنت أشعر بأن أي مباراة ألعبها هي آخر مباراة أخوضها بالنادي لذلك أعطيت كل ما لدي في كل مباراة”. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي الاتحاد، قد أقام على هامش مران فريقه يوم أمس (الأربعاء) حفل وداع لمحترفه المغربي كريم الأحمدي.

الأحمدي: “حمدالله” واثق من تحقيق الدوري مع “الاتحاد”.. وكنت أخجل من الجماهير

رياضة
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