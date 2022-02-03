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جديد المحليات > بالفيديو.. “أمانة جدة” تكشف آلية تعويض سكان العشوائيات الذين لا يملكون صكوكاً شرعية بعد إزالتها
03/02/2022   7:04 ص

بالفيديو.. “أمانة جدة” تكشف آلية تعويض سكان العشوائيات الذين لا يملكون صكوكاً شرعية بعد إزالتها

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كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، عن آلية تعويض السكان الذين لا يملكون صكوكاً شرعية لمنازلهم بالأحياء العشوائية التي يُجرى العمل على إزالتها حالياً بهدف تطويرها.

وقال البقمي، إنه جرى تقسيم السكان إلى عدة فئات بحيث تشمل الفئة الأولى الأسر الضمانية وسيتم تسكينهم مؤقتاً لحين إنجاز الوحدات السكنية بالإسكان التنموي، والفئة الثانية هي الملاك الذين يملكون صكوكاً شرعية وسيتم تسكينهم مؤقتاً لحين حصولهم على تعويضات.

ولفت خلال لقائه مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إلى أن الفئة الثالثة تضم من لا يملكون صكوكاً شرعية وهؤلاء سيتم توفير السكن لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن التعويضات ستكون شاملة لجميع سكان تلك الأحياء، حيث سيتم دفع تعويضات لمن يملكون صكوكاً شرعية عن قيمة الأرض والأنقاض، وأما من لا يملكون صكوكاً شرعية فسيتم تعويضهم عن قيمة الأنقاض فقط.

بالفيديو.. “أمانة جدة” تكشف آلية تعويض سكان العشوائيات الذين لا يملكون صكوكاً شرعية بعد إزالتها

جديد المحليات
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