حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق بريدة، وحائل، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب غرب المملكة، وكذلك مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
ونوه بارتفاع الموج في البحر الأحمر من متر ونصف إلى مترين ونصف وقد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والجنوبي ونصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي وخفيف الموج على الجزء الأوسط.