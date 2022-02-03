“التعليم”: مد فترة التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية في فرنسا حتى 19 فبراير

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص “طب بشري”، بفرنسا حتى يوم السبت 19 فبراير الجاري، على أن يكون التقديم عبر بوابة “سفير”.
وأكدت على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط، منها حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، مع الانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، و2.80 من 4، و70 من 100.
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم بضرورة إرفاق عدد من المستندات أبرزها: الهوية الوطنية، وجواز السفر، وشهادة البكالوريوس في الطب البشري، وشهادة إتمام سنة الامتياز، معادلة الشهادة إن كانت من خارج المملكة، والسجل الأكاديمي، سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية، إضافةً إلى 3 خطابات توصية. وفق “أخبار 24”.