سقـط طفل مغربي يدعى “ريان” في بئر عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد، منذ أكثر من 30 ساعة.
ووقع الحـادث يوم الثلاثاء الماضي عندما سقط الطفل البالغ من العمر 5 سنوات داخل البئر بدوار إغران، ووفقا لصحيفة “هسبريس” المغربية فالطفل ما يزال عالقا على بعد حوالي 35 مترا، ويعاني من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس ولم يتم انتشـاله حتى الآن لضيق فتحة البئر.
وفشلت محاولة شاب من أبناء المنطقة تطوع لانتشال الطفل، كما فشلت محاولة عنصر من جمعية متخصصة في الاستغوار في الوصول إليه، وذلك بسبب ضيق عرض البئر.
وتعمل عناصر الوقاية المدنية المغربية على مد الطفل بالأوكسجين، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات الحفر بشكل أفقي في محاولة لإنقاذ الطفل “ريان”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الطفل سقط في البئر في غفلة من والديه، وأثار هذا الحادث تفاعلاً واسعاً وتعاطفاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل وسم باسم “ريان” يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على منصات التواصل.