“العدل”: هذه الأسباب تؤدي لرفض طلب تحديث الصك العقاري عبر “ناجز”

أكدت وزارة العدل أن هناك أسبابًا قد تؤدي إلى رفض طلب تحديث الصكوك العقارية عبر البوابة الموحدة للخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”.
وبينت الوزارة هذه الأسباب وطريقة معالجتها حتى يتم الموافقة على طلب تحديث الصك العقاري، وتحويله من صك ورقي قديم إلى صك إلكتروني، وتمثلت هذه الأسباب فيما يلي:
اسم الحي غير مذكور أو بحاجة إلى تعديل
يتم رفض طلب تحديث الصكوك إذا كان اسم الحي غير مذكور أو بحاجة إلى تعديل، لذا يجب مراجعة الجهة المختصة مثل الأمانات أو البلديات والحصول على خطاب الإفادة وتقييده لدى الجهة العدلية وتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة كافة.
رقم القطعة أو المخطط غير مذكور أو بحاجة إلى تعديل
في حال لم يذكر رقم القطعة أو المخطط أو كان بحاجة إلى تعديل فقد يتسبب ذلك في رفض طلب تحديث الصك العقاري، لذا يجب مراجعة الجهة المختصة مثل الأمانات أو البلديات والحصول على خطاب الإفادة وتقييده لدى الجهة العدلية وتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة كافة.
رقم الهوية أو الحفيظة المدون في الصك غير مطابق
يجب على المرء أن يتأكد أن رقم الهوية أو الحفيظة المدون في الصك مطابق، وإذ كان غير مطابق فيجب إرفاق مستند تعديل بيانات المالك أو إرفاق كارت العائلة أو مشهد من الأحوال المدنية يفيد بربط الحفيظة بالسجل المدني سواء لرب الأسرة أو التابع. وفق “أخبار 24”.
بيانات الملاك المدخلة غير مطابقة للصك
يجب إدخال بيانات الملاك كما ذكرت في الصك أو إرفاق مستند من الأحوال المدنية يفيد بتعديل الاسم وتقييد الخطاب لدى الجهة العدلية.
البيانات التفصيلية للقطع غير مذكورة
يتم رفض طلب تحديث الصك العقاري إذا كانت البيانات التفصيلية للقطع غير مذكورة، لذا يجب مراجعة الجهة المختصة مثل الأمانات أو البلديات والحصول على خطاب بالبيانات التفصيلية للقطع كالمساحة الإجمالية لكل قطعة وحدودها وأطوالها وتقييده لدى الجهة العدلية، وإعادة تقديم الطلب وإرفاق الإفادة والمستندات المطلوبة كافة.
الخطاب المرفق من الجهات المختصة غير مقيد في وارد وزارة العدل
إذا كان الخطاب المرفق من الجهات المختصة غير مقيد في وارد وزارة العدل فسيتم رفض تحديث الصك العقاري، والأفضل لحل هذه المشكلة أن يحرص الفرد على الحصول على خطاب الإفادة من الجهات المختصة وتقييده لدى الجهة العدلية.
رقم الصك غير مطابق لسجل الصك
يتم رفض تحديث الصكوك العقارية إذا كان رقم الصك غير مطابق لسجل الصك، لذا يجب على المستفيد رفع طلب مفقود حتى يتمكن من تحديث الصك العقاري الخاص به.
الصك صادر من محكمة
يجب رفع الصكوك الصادرة من المحاكم والتي تحتوي على نواقص، على منصة “إحكام” الخاصة بهيئة عقارات الدولة.
الصك ملغى أو منته
يتم رفض طلب تحديث الصك عبر “ناجز” إذا كان هذا الصك ملغى أو منتهيا، لذا يجب تحري دقة الصكوك المراد تحديثها، والتأكد من أنها ليست مبيعة أو تم عليها أي إجراء بعد صدورها.
الصورة الخلفية للصك غير مرفقة
يعد عدم إرفاق الصورة الخلفية للصك أحد أسباب رفض طلب تحديثه، لذا يجب إرفاق الصورة من الخلف حتى وإن كانت فارغة.
عدم مطابقة رقم الصك أو تاريخه للصك المرفق
نصحت الوزارة بضرورة تحري الدقة في إدخال رقم الصك وتاريخه، ومعرفة كيفية قراءته بشكل صحيح، كما في المثل التالي.