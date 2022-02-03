“التدريب التقني” يطلق جائزة “المحافظ للبحوث التطبيقية”

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إطلاق جائزة “المحافظ للبحوث التطبيقية” في دورتها الأولى، وهي جائزة تنافسية في البحث العلمي التطبيقي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في البحوث التطبيقية.
وأوضحت المؤسسة أن الجائزة تهدف إلى إذكاء روح التنافس في البحث العلمي التطبيقي، وتوفير بيئة داعمة ومشجعة لزيادة الناتج البحثي في مجال العلوم التطبيقية، والحصول على براءات الاختراعات للعمل على زيادة إثراء المحتوى المحلي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والاستفادة من نتائج البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع.
وأبانت أن الجائزة أُطلقت بموضوعات نوعية تتواكب ومستهدفات النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة، إذ طرحت في دورتها الأولى مجالات بحثية عصرية تلامس المستقبل كالطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومجالات الغذاء والبيئة وتحلية المياه. وفق “أخبار 24”.