“الداخلية” تُحذر: غرامة تكرار عدم ارتداء الكمامة تصل إلى 100 ألف ريال

حذرت وزارة الداخلية مجددًا من أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، يُعد مخالفًا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ويستوجب غرامات تصل إلى 100 ألف ريال.
وأوضحت الوزارة أنه يتم تحصيل غرامة من المخالفين في المرة الأولى تقدر بألف ريال، وتتضاعف مع تكرار المخالفة لتصل إلى 100 ألف ريال.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على سلامة الشخص والآخرين، بغرض الحد من انتشار الوباء.
عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19). #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/gGNdYe4Ohd
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 3, 2022
وفق “أخبار 24”.