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جديد المحليات > بالفيديو.. لماذا أشاد وزير السياحة بمواطن جعل سائحاً يعود لزيارة المملكة مرة أخرى؟
03/02/2022   8:45 م

بالفيديو.. لماذا أشاد وزير السياحة بمواطن جعل سائحاً يعود لزيارة المملكة مرة أخرى؟

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أشاد وزير السياحة أحمد الخطيب بمواطن، يُدعى محمد الغزاوي، قام بموقف مشرف تجاه سائح ورفقائه، ما جعل السائح يعود لزيارة المملكة وفي نفس الفندق مرة أخرى.

وتوجه الخطيب بالشكر للمواطن، خريج كلية السياحة، على حفاوته وترحيبه بضيوف المملكة، مؤكداً أن هذا هو المواطن السعودي، وهو ما سيجعل المملكة من أهم الوجهات السياحية التي يأتي إليها العالم.

وكان السائح قد تحدث في مقطع فيديو روى فيه أن سبب رجوعه لزيارة المملكة ولنفس الفندق هو أن “محمد” قام بموقف جميل معهم، حيث أقله ورفاقه في سيارته الخاصة لحضور اجتماع بعد أن تأخروا عن موعدهم.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن ما قام به الشاب يتجاوز التوقعات، وهو دليل على كرم الضيافة السعودي، كما يجب أن يُمنح هذا الموظف الشاب لقب “أفضل موظف هذا العام”.

بالفيديو.. لماذا أشاد وزير السياحة بمواطن جعل سائحاً يعود لزيارة المملكة مرة أخرى؟

جديد المحليات
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