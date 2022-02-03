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جديد المحليات > “الطيران المدني” يوقع مذكرة تفاهم مع “هواوي” للتعاون في مجال تقنية الطيران الذكي
03/02/2022   8:45 م

“الطيران المدني” يوقع مذكرة تفاهم مع “هواوي” للتعاون في مجال تقنية الطيران الذكي

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي في مجال تقنية الطيران الذكي، بهدف التعاون المشترك في تقديم وتقييم حلول الطيران الذكي المقترحة.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام للتقنية والتحول الرقمي، المهندس عبدالله الشايع، ومن جانب الشركة المدير العام تاو قنق، وذلك على هامش المؤتمر التقني الدولي “LEAP22” المقام بالرياض.

ويشمل التعاون تقديم وتقييم واختيار حلول الطيران الذكي، وإمكانية المشاركة في مشروعات خدمات الركاب وتشغيل المطارات والخدمات السحابية والشبكات ومركز البيانات، إلى جانب التعاون في مجال التطوير والتدريب وتقديم أحدث التقنيات المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني” يوقع مذكرة تفاهم مع “هواوي” للتعاون في مجال تقنية الطيران الذكي

جديد المحليات
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