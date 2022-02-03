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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تعلق على واقعة الوافد المسيء للمملكة على مواقع التواصل.. وشركته تستبعده وتفند ادعاءاته
03/02/2022   8:44 م

“الموارد البشرية” تعلق على واقعة الوافد المسيء للمملكة على مواقع التواصل.. وشركته تستبعده وتفند ادعاءاته

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أكدت وزارة الموارد البشرية أنها تحققت من مقر الشركة التي كان يعمل بها الوافد الذي نشر تغريدات مسيئة للمملكة، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بنظام العمل السعودي.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين لأنظمة العمل، “منشآت أو أفرادا”، ولن تتغاضى عن أي تجاوزات نظامية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن كافة المخالفات في سوق العمل، عن طريق قنوات الوزارة المتاحة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن  الشركة التي كان يعمل بها الوافد أفادت بأنها قامت باستبعاده فور علمها بتغريداته المسيئة، وقد غادر على الفور إلى بلاده بتأشيرة خروج نهائي.

وكان وسم “مقيم أردني يتهم السعودية” قد تصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مزاعم شاب أردني تجاه المملكة، وذلك بالرغم من حصوله على وظيفة مرموقة بإحدى الشركات العاملة في المملكة.وفق “أخبار 24”.

وأصدرت الشركة التي كان يعمل بها المقيم بيانًا ترد فيه على مزاعمه، حيث أكدت أن المدعو لم يعمل لديها سوى يوم واحد، حيث تم توظيفه في فرع الشركة من داخل المملكة بتاريخ 1 فبراير 2022، وتم إنهاء خدماته وعمل خروج نهائي له وإلغاء كفالته ومغادرته خارج المملكة بتاريخ 2 فبراير 2022.

وأوضحت الشركة أن ادعاءه بالتغريد أنه تم توظيفه لدى المدينة الرقمية ادعاء باطل، مؤكدة احترامها لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة حكومة وشعبا، ودعمها وتأييدها لكافة توجهات العمل والنظام العام بالمملكة.

“الموارد البشرية” تعلق على واقعة الوافد المسيء للمملكة على مواقع التواصل.. وشركته تستبعده وتفند ادعاءاته

جديد المحليات
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