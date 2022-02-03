“استشاري” يوضح الفرق بين التداخل والتعارض الدوائي.. وينبه مرضى الضغط من استخدام هذا العلاج لفترة طويلة

أوضح أستاذ واستشاري أمراض القلب بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور كمال الغلاييني، الفرق بين التداخل والتعارض الدوائي، مبينا أنه في التداخل يكون للدواءين عوامل تكمل بعضها البعض، أما في التعارض فيكون لدواء تأثير على مفعول الدواء الآخر.
وأضاف البروفسور أن على المريض بضغط الدّم الابتعاد قدر الإمكان عن أدوية الزكام، وعدم استعمالها مع دواء ضغط الدّم، وإذا كانت الحاجة ملحة لذلك فيجب استعمالها على مدى قصير.
وأشار الى أنه يتم في بعض الحالات صرف دواء مدر للبول مع دواء ضغط الدّم، وذلك للوصول إلى أفضل فعالية للدواء، وعلى النقيض تماما في علاج الالتهابات، فيجب عدم استخدام مدر البول معها، لأنه يكون هنالك تعارض بين الدواءين.وفق “أخبار 24”.