نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “استشاري” يوضح الفرق بين التداخل والتعارض الدوائي.. وينبه مرضى الضغط من استخدام هذا العلاج لفترة طويلة
03/02/2022   8:45 م

“استشاري” يوضح الفرق بين التداخل والتعارض الدوائي.. وينبه مرضى الضغط من استخدام هذا العلاج لفترة طويلة

+ = -
794

أوضح أستاذ واستشاري أمراض القلب بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور كمال الغلاييني، الفرق بين التداخل والتعارض الدوائي، مبينا أنه في التداخل يكون للدواءين عوامل تكمل بعضها البعض، أما في التعارض فيكون لدواء تأثير على مفعول الدواء الآخر.

وأضاف البروفسور أن على المريض بضغط الدّم الابتعاد قدر الإمكان عن أدوية الزكام، وعدم استعمالها مع دواء ضغط الدّم، وإذا كانت الحاجة ملحة لذلك فيجب استعمالها على مدى قصير.

وأشار الى أنه يتم في بعض الحالات صرف دواء مدر للبول مع دواء ضغط الدّم، وذلك للوصول إلى أفضل فعالية للدواء، وعلى النقيض تماما في علاج الالتهابات، فيجب عدم استخدام مدر البول معها، لأنه يكون هنالك تعارض بين الدواءين.وفق “أخبار 24”.

“استشاري” يوضح الفرق بين التداخل والتعارض الدوائي.. وينبه مرضى الضغط من استخدام هذا العلاج لفترة طويلة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196967.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.