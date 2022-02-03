“هيئة الاتصالات”: STC تحقق جائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية 2021

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس تحقيق شركة الاتصالات السعودية “STC” جائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية في المملكة لعام 2021.
وسلم محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي درع الجائزة لرئيس مجلس إدارة الشركة الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، على هامش المؤتمر التقني الدولي “LEAP22” المقام بالرياض.
وأوضحت الهيئة أن الشركة حققت المعدل الأعلى في معايير استضافة الألعاب الإلكترونية محلياً، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب، ودعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسيها.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الجائزة تأتي في إطار اهتمام الهيئة بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وسعيها لتحسين تجربتهم ورفع مستوى الشفافية في السوق بنشر نتائج البيانات والمؤشرات.