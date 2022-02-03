بعد غد.. فتح باب التسجيل بمديرية السجون على رتبة “جندي” للعنصر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للسجون على رتبة “جندي” للعنصر النسائي.
وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول اعتبارًا من بعد غد (السبت) من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الخميس المقبل في الساعة العاشرة صباحاً .
واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون حسنة السيرة والسلـوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.وفق “أخبار 24”.
وشددت على ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أُنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي.