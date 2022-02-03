“الداخلية”: الحصول على الجرعة التنشيطية شرط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة وإلزام القادمين بتقديم نتيجة سلبية لفحص “PCR”

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية “الثالثة” من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
وأضاف أنه يستثنى من شرط الجرعة التنشيطية الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”، في حين ألزمت جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص “PCR” معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا “COVID-19 Antigen Test” خلال 48 ساعة من موعد المغادرة من المملكة أو الدخول إليها، على أن يستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
ولفت إلى أنه يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص، وتتمثل هذه المدد فيما يلي:
1- 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.
2- 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.
وأكد أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء المقبل، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ذلك جاء وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة.