جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق من أجل العمل في الرياض وجدة.
وأوضحت الجامعة، أن الوظائف الشاغرة تحت مسمى أخصائي عمليات التجارب ثانٍ، ومعلم التجارب الإكلينيكية ثانٍ، وإحصائي حيوي، ومدقق ثانٍ، ومدير أمن المعلومات والحوكمة.
ولفتت إلى أن الوظائف تتضمن أمين مكتبة مساعد، ومدير قسم تطوير الأعمال، وأخصائي توظيف، ومحلل اتصالات تقنية، مبينةً أن التقديم متاح للسعوديين فقط وحسب التخصصات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على طريقة التقديم والشروط من خلال هذا الرابط.