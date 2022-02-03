جسر الملك فهد: تحديث الإجراءات المتبعة لمغادرة المملكة والقدوم إليها

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم (الخميس)، تحديث الإجراءات المتبعة لمغادرة المملكة والقدوم إليها، ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 9 / 2 / 2022 م.
وأوضحت أنه يُشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح “كوفيد – 19” لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويُستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.
وأشارت إلى إلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون، –بغض النظر عن حالة تحصينهم – بتقديم نتيجة سلبية لفحص “pcr” معتمد أو للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويُستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يُسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي 7 أيام من تاريخ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.