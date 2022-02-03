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جديد المحليات > كيف تساهم التقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء في صناعة حلول واعدة وأنماط جديدة للاستخدامات في حياتنا؟
04/02/2022   1:04 ص

كيف تساهم التقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء في صناعة حلول واعدة وأنماط جديدة للاستخدامات في حياتنا؟

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تساهم التقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء في صناعة حلول واعدة وأنماط جديدة للاستخدام في الحياة اليومية في العديد من المجالات، منها البتروكيماويات والري الزراعي وخلايا النحل.

ومن أبرز تطبيقاتها في مجال البتروكيماويات، تمكين العاملين من التواصل مع الخبراء بالصوت والصورة، وتحسين الأمن والسلامة باستخدام أبرز تقنيات المراقبة.

وفي مجال الري الزراعي، هناك مشروع الري الذكي لري المزارع والأشجار، حيث يساعد في الحفاظ على الثروة المائية، وإعطاء جودة للمزارع، ويتكون من وحدة لاستهلاك المياه بها حساس خاص لقياس رطوبة التربة وحساس للطقس المحيط بالمكان، وترسل المعلومات إلى التطبيق لبيان المعطيات بالمكان بعدها تبدأ عملية الري. وفق “أخبار 24”.

أما خلايا النحل الذكية فهي توفر جهازا بسيطا يوضع داخل الخلية، ويعطي القراءات التي يحتاجها مربي النحل من حرارة ورطوبة وتردد الصوت الذي يعطي تصورا معينا عن حركة النحل داخل الخلية، ويخدم المشروع مشتري العسل من خلال توفير المعلومات اللازمة من المصدر وتاريخ استخراجه وتاريخ التخزين والبيانات المختبرية الخاصة بالمنتج.

كيف تساهم التقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء في صناعة حلول واعدة وأنماط جديدة للاستخدامات في حياتنا؟

جديد المحليات
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