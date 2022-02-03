“الحرس الوطني” تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار في مواقع تابعة لها بالرياض

نفت وزارة الحرس الوطني اليوم (الخميس) صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار في مواقع تابعة لها في الرياض.
وأوضحت في بيان لها عدم صحة الأنباء المتداولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة للوزارة شرق مدينة الرياض.
ولفتت إلى أن ما قد يُسمع من أصوات بين فترة وأخرى قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبه يومية في تلك المنطقة كونها منطقة تدريبات عسكرية.
وأهابت الوزارة بعموم المواطنين والمقيمين عدم تداول الإشاعات واستقاء المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية.
وفق “أخبار 24”.