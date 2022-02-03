“الإحصاء” توضح العلاقة بين تحديث العناوين والتعداد السكاني الذي يجري حالياً

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء العلاقة بين مرحلة تحديث العناوين، والتعداد السكاني الذي يجري حالياً بالمملكة.
وبينت الهيئة أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ إحصاء “تعداد السعودية 2022″، والتي يتم خلالها زيارة الوحدة السكنية ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.
وأضافت أن الهدف من ذلك هو حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية للتأكد من شمولية العد لجميع سكان المملكة، وأن آلية التنفيذ تشمل زيارة الأسر وطرح أسئلة حول الهوية والأسرة، واختيار رب الأسرة لطريقة المشاركة في التعداد، إما بالعد الذاتي أو زيارة الباحث. وفق “أخبار 24”.