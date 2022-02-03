الجزيرة الإماراتي يفوز على “بيراي” برباعية.. ويواجه الهلال في مونديال الأندية

حقق نادي الجزيرة الإماراتي فوزًا كبيرًا على فريق إيه إس بيراي، بنتيجة (4-1) ضمن الدور التمهيدي لمنافسات كأس العالم للأندية.
وأنهى نادي الجزيرة الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها زايد العامري وأحمد الهاشمي وميلوش.
وقلض نادي إيه إس بيراي النتيجة مع بداية الشوط الثاني، عن طريق محمد ربيع لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة “48”، قبل أن يضيف عبدالله ديابي الهدف الرابع للفريق الإماراتي. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة تأهل نادي الجزيرة لمواجهة نظيره الهلال، يوم 6 فبراير الجاري، على أن يواجه الفائز منهما تشيلسي الإنجليزي في قبل نهائي المسابقة.