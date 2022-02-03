الهلال يُعلن قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

أعلن المدير الفني لفريق الهلال، ليوناردو جارديم، قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.
واختار جارديم قائمة مكونة من:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله الجدعاني.
خط الدفاع: علي ال بليهي، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، متعب المفرج، حمد اليامي، سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سلمان الفرج، مصعب الجوير، ميشايل ديلغادو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، جوستافو كويلار. وفق “أخبار 24”.
خط الهجوم: صالح الشهري، عبدالله الحمدان، موسى ماريغا، ايغالو.
ويستهل الهلال مشواره في مونديال الأندية، الأحد المقبل، بلقاء الفائز من المباراة الافتتاحية للبطولة، المقرر لها مساء اليوم، وتجمع بين الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي.