“أرامكو” تعلن شراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع فريق “آستون مارتن كوجنيزانت” لسباق الفورمولا 1

أعلنت شركة أرامكو وفريق “آستون مارتن كوجنيزانت” لسباق الفورمولا 1 اليوم (الخميس)، شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، تسعى الشركة من خلالها إلى تعزيز إستراتيجيتها الرامية لتطوير محركات الاحتراق الداخلي ذات الكفاءة العالية، وتقنيات الوقود المستدام عالي الأداء، ومواد التشحيم المتطورة، واستخدام المواد غير المعدنية في المركبات.
وتشمل الشراكة -إلى جانب أعمال البحث والتطوير- حقوق رعاية الفريق واتفاقية الترخيص، كما تشمل أيضًا حقوقًا حصرية في استخدام العلامات التجارية لأنواع الوقود ومواد التشحيم التي تنتجها أرامكو، والترويج لها تجاريًا.
وبناءً على ذلك سيُطلق على الفريق اسم “آستون مارتن أرامكو كوجنيزانت” لسباق الفورمولا 1، ويعزّز هذا التعاون دور أرامكو العالمي كراعٍ إستراتيجي وعالمي للفورمولا 1، التي تُعد أبرز فعالية سباق سيارات في العالم. وفق “أخبار 24”.
وستسهم الجهود المشتركة في مجالي البحث والتطوير في تعزيز الجهود السابقة التي بذلها الفريق لتحقيق هدف الفورمولا 1، وهو تزويد جميع المحركات بوقودٍ مستدام بحلول عام 2025م. كما ستركّز الشراكة أيضًا على تطوير وتسويق تقنيات المحركات الموفِّرة للوقود التي تستهدف سيارات الركّاب، علاوة على تطوير محركات هجينة فائقة الكفاءة لسيارات السباق.