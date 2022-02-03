رغم انتهاء الانتقالات الشتوية.. “الأهلي” يبحث عن ضم صفقة جديدة

أفادت مصادر بأن النادي الأهلي بإمكانه تسجيل لاعب حر دون أن يكون مقيدًا في أي ناد خارج الفترة باعتبار قانوني.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يُغلق ملف اللاعبين الأجانب على الرغم من انتهاء السوق الشتوي في 30 يناير الماضي.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن مجلس إدارة الأهلي يبحث عن لاعب ذي إمكانات ممتازة يكون غير مرتبط بنادٍ، وفي حال وجد اسمًا سيبدأ مفاوضات رسمية معه خلال الأيام المقبلة.
وتضم قائمة فريق الأهلي حاليًا 6 لاعبين أجانب، ويتبقى لدى الفريق خانة سابعة شاغرة، ووفقًا لقرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي بمقدرة كل ناد تسجيل 7 لاعبين أجانب.