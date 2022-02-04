“الهيئة الملكية لمكة المكرمة”: نستهدف إزالة 4500 عقار بحي النكاسة.. وهذا ما سيتم خلال 10 أسابيع

أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، أنها تستهدف إزالة ما يزيد على 4500 عقار بحي النكاسة بمكة المكرمة في جميع المراحل.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الهيئة الملكية تستهدف في المرحلة الثانية إزالة 620 عقاراً خلال مدة لا تتجاوز 10 أسابيع.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أعلنت في وقت سابق، استئناف أعمال الإزالة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، مؤكدة أن أعمال الإزالة تأتي في إطار الحل المرتكز على البعدين الإنساني والمكاني المتضمن توفير السكن والدعم للمواطنين. وفق “أخبار 24”.