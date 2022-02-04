نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الهيئة الملكية لمكة المكرمة”: نستهدف إزالة 4500 عقار بحي النكاسة.. وهذا ما سيتم خلال 10 أسابيع
04/02/2022   2:06 م

“الهيئة الملكية لمكة المكرمة”: نستهدف إزالة 4500 عقار بحي النكاسة.. وهذا ما سيتم خلال 10 أسابيع

+ = -
729

أكدت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، أنها تستهدف إزالة ما يزيد على 4500 عقار بحي النكاسة بمكة المكرمة في جميع المراحل.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الهيئة الملكية تستهدف في المرحلة الثانية إزالة 620 عقاراً خلال مدة لا تتجاوز 10 أسابيع.

وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أعلنت في وقت سابق، استئناف أعمال الإزالة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز النكاسة، مؤكدة أن أعمال الإزالة تأتي في إطار الحل المرتكز على البعدين الإنساني والمكاني المتضمن توفير السكن والدعم للمواطنين. وفق “أخبار 24”.

“الهيئة الملكية لمكة المكرمة”: نستهدف إزالة 4500 عقار بحي النكاسة.. وهذا ما سيتم خلال 10 أسابيع

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197036.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.